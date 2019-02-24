دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «العمل» تحدد 7 شروط لنقل خدمات العمالة المنزلية

حدّدت وزارة العمل والتنمية المحلية سبع حالات يجوز فيها نقل خدمات العمالة المنزلية إلى صاحب عمل آخر، بينها تأخّر صاحب العمل الحالي عن دفع الأجور لمدة 3 أشهر، سواء كانت متتاليين أو متفرقين.

وقالت الوزارة -في فيديو جراف بثته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إنه يشترط لنقل خدمة العمالة المنزلية إلى صاحب عامل آخر، أن يتأخر صاحب العمل الحالي في استقبال العمالة منذ وصولهم للسعودية وحتى خمسة عشر يومًا بعدها، أو عدم تجديد صاحب العمل لإقامة العمالة أو استخراجها في الوقت المحدد لها.

وأوضح البيان أنه يجوز نقل العمالة أيضًا حال قيام صاحب العمل باستغلال العمالة وتأجيرها للغير، أو في حالة تقدم صاحب العمالة ببلاغ كاذب يفيد بتغيب العمالة.

وهناك شروط أخرى أقرت الوزارة بإمكانية نقل خدمة العمالة حينها، وهي:

إساءة المعاملة للعمالة من قبل صاحب العمل أو أي من أفراد أسرته، وأيضًا عند تعرض العامل لتكاليف من صاحب العمل تعرض حياته للخطر.

تجدر الإشارة إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اعتمد في أكتوبر الماضي الضوابط الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية، والتي حددت خمس تأشيرات للسعودي المتزوج ولديه أطفال، والمطلّق أو الأرمل سواء لديه أطفال أو لا.

واشترطت الوزارة عند طلب التأشيرة الأولى، الاكتفاء بإثبات الوظيفة ورصيد بنكي «25 » ألف ريال، بينما اشترطت عند طلب التأشيرة الخامسة تعريف بالراتب لا يقل عن «30» ألف ريال، ورصيد بنكي «350» ألف ريال.

وحددت الوزارة عدد التأشيرات للمواطن الأعزب «تأشيرتين»، واشترطت ألا يقل عمره عن «24» سنة، وعدم تكرار المهن المطلوبة، وتكون المهن من نفس جنس صاحب الطلب.

وتضمّنت المهن المسموح بها: عاملًا منزليًّا، سائقًا خاصًّا، طبّاخًا، ممرّضًا، إخصائيّ علاج طبيعي، إخصائيّ نطق وتخاطب، مدرسًا خاصًّا.

وعلى صعيد القدرة المالية، اشترطت الوزارة على المواطن الأعزب عند تقدمه بالتأشيرة الأولى تعريف بالراتب بمبلغ «5 آلاف ريال»، ورصيد بنكي «35 ألف ريال»، وعند التأشيرة الثانية تعريف بالراتب بمبلغ «10 آلاف ريال» ورصيد بنكي لا يقل عن «80 ألف ريال».

وحددت الوزارة للمواطنة المتزوجة وغير المتزوجة (المطلقة أو الأرملة بشرط وجود أبناء) عدد تأشيرات يصل إلى «5» منها «3 عاملات منزليات» للمتزوجة فقط، وتشمل التأشيرات جميع المهن بما فيها المهن الصحية، واشترطت عند طلب التأشيرة الأولى الاكتفاء بإثبات الوظيفة ورصيد بنكي «25 ألف ريال»، فيما اشترطت عند طلب التأشيرة الخامسة تعريف بالراتب لا يقل عن « 30» ألف ريال، ورصيد بنكي «350» ألف ريال.

أما المواطنة العزباء فحددت الوزارة «تأشيرتين»، وتضمنت المهن المسموح بها: عاملة منزلية، سائقًا خاصًا، طباخة، ممرضة، إخصائية علاج طبيعي، إخصائية نطق وتخاطب، مدرسة خاصة، واشترطت ألا يقل عمرها عن «24» سنة، وعدم تكرار المهن المطلوبة، وتكون المهن من نفس جنس صاحبة الطلب باستثناء مهنة «سائق خاص».

واشترطت الوزارة على المواطنة العزباء عند تقدمها بالتأشيرة الأولى تعريف بالراتب بمبلغ «5 آلاف ريال»، ورصيد بنكي «35 ألف ريال»، وعند التأشيرة الثانية تعريف بالراتب بمبلغ «10 آلاف ريال» ورصيد بنكي لا يقل عن «80 ألف ريال».

وحددت الوزارة للأجنبي المتزوج المقيم في المملكة عدد «تأشيرتين»، وتأشيرة واحدة للأجنبي الأعزب بشرط أن يكون مستثمرًا، واشترطت أن يكون الأجنبي المتزوج موظفًا أو مستثمرًا، وتعريف الراتب في التأشيرة الأولى مبلغ «10 آلاف» ورصيد بنكي «100» ألف ريال، ويتضاعف مبلغ التعريف في الراتب عند طلب التأشيرة الثانية إلى «20 ألف ريال » والرصيد البنكي «200 ألف ريال»، فيما اشترطت الوزارة على المقيم الأعزب أن يكون مستثمرًا ولا يقل عمره عن «24 سنة ولديه رصيد بنكي يبلغ «120» ألف ريال.

كما سمحت الوزارة للأجنبية سواء كانت (زوجة مواطن، أو أرملة، أو مطلقة، أو معلقة من مواطن، أو زوجة أجنبي) بعدد تأشيرات يبلغ «تأشيرتين»، واشترطت أن تكون زوجة المواطن أو زوجة الأجنبي مستثمرة.

وعلى صعيد ذوي الاحتياجات الخاصة، حددت الوزارة «3» تأشيرات لذوي الإعاقة ذكورًا وإناثًا، وحددت عمر 18 سنة فأقل، وعمر 18 فأكثر للذكور عند تقديم الطلب، واستثنت الإناث من تحديد العمر عند تقديم الطلب.

واشترطت الوزارة أن تكون التأشيرات المطلوبة من نفس جنس صاحب الطلب، وتضمّنت المهن المسموح بها: عاملًا منزليًّا، عاملة منزلية، سائقًا خاصًّا.

وأعفت الوزارة ذوي الاحتياجات الخاصة من شروط القدرة المالية عند التقدم بطلب التأشيرة الأولى؛ فيما حددت مبلغ تعريف بالراتب لمقدم الطلب من ذوي الاحتياجات الخاصة أو وكيله، لا يقل عن «5 آلاف» ورصيد بنكي «25» ألفًا عند طلب التأشيرة الثانية، ويصل تعريف الراتب عند طلب التأشيرة الثالثة إلى مبلغ «8 آلاف»، ورصيد بنكي «60 ألف ريال».

وعلى صعيد التأشيرات البديلة، تضمّنت الضوابط إصدار التأشيرات البديلة لمهن: سائق خاص، عامل منزلي، عاملة منزلية فقط، بشرط أن يكون سبب إنهاء عقد العمال موافقًا لنظام الوزارة، ويصدر صاحب الطلب تأشيرة خروج نهائي من الجوازات، ويلتزم صاحب الطلب بإتمام إجراءات مغادرة العامل أو العاملة خلال المدة النظامية لتأشيرة الخروج النهائي، ويتوفر لدى صاحب الطلب ذات الشروط المحددة للاستقدام حسب حالته.

وتأتي التأشيرات البديلة في حالة خروج العامل المنزلي أو العاملة المنزلية من المملكة خروجًا نهائيًّا خلال مدة «90» يومًا من الوصول إلى المملكة (فترة التجربة).