، غداً.. "أحوال القصيم" تطلق معرضاً توعوياً بالعثيم مول في بريدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يهدف لتوعية الزائرات بأهمية بطاقة الهوية

تطلق الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، ممثلة بمكتب الأحوال المدنية النسوي ببريدة، غداً الاثنين معرضاً توعوياً، وذلك في مجمع العثيم مول ببريدة.

ويأتي إقامة المعرض بهدف توعية الزائرات بأهمية بطاقة الهوية الوطنية وأهمية الحفاظ عليها، بالإضافة لتعريف المواطنات بالخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية من خلال تثقيفهن بالإجراءات الواجب اتباعها عند مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

كذلك يهدف إلى تعريفهن بالخدمات الإلكترونية، مثل خدمة "بياناتي" التي تستطيع المواطنة من خلالها تفويض الجهات الحكومية بالاطلاع على معلوماتها دون الحصول على برنت، وخدمة "التفويض الإلكتروني" التي تتيح لكل مواطنة تفويض مواطنة أخرى بإنهاء عدد من الخدمات داخل الأحوال المدنية نيابة عنها وبشكل رسمي، وخدمة "تقدير" التي تقدم لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن تواجدهم، وخدمة المواعيد للتسهيل على العميلات اختيار التاريخ والوقت المناسب لخدمتهن.

يُشار إلى أن المعرض ينطلق يوم غد الاثنين، ويستمر لعدة أيام، من الساعة الرابعة مساءً وحتى التاسعة مساءً.