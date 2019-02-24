محمد بن مسعود - الدمام - التقطته الكاميرا أثناء الاستعداد لانعقاد الجلسة الافتتاحية التقطت الكاميرا مشهداً أخوياً عفوياً للشيخ حمد بن عيسى ملك البحرين، وهو يتجه ناحية خادم الحرمين الشريفين أثناء الاستعداد لانعقاد الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ ليحتضنه ويقبّله. وأظهر مقطع الفيديو رغبة الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– للنهوض لمصافحته، ولكن أصرّ ملك البحرين عليه بعدم الوقوف؛ تبجيلاً واحتراماً وتقديراً لمكانته. وتداول المغردون المقطع، مؤكدين أنه دلالة على عمق العلاقات الأخوية بين القيادتين والشعبين السعودي والبحريني، وتقدير حكام الخليج واحترامهم لخادم الحرمين الشريفين. بالفيديو.. مشهد معبّر بين ملك البحرين وخادم الحرمين في القمة العربية الأوروبية ياسر نجدي الخليج 365 2019-02-24 التقطت الكاميرا مشهداً أخوياً عفوياً للشيخ حمد بن عيسى ملك البحرين، وهو يتجه ناحية خادم الحرمين الشريفين أثناء الاستعداد لانعقاد الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ ليحتضنه ويقبّله. وأظهر مقطع الفيديو رغبة الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– للنهوض لمصافحته، ولكن أصرّ ملك البحرين عليه بعدم الوقوف؛ تبجيلاً واحتراماً وتقديراً لمكانته. وتداول المغردون المقطع، مؤكدين أنه دلالة على عمق العلاقات الأخوية بين القيادتين والشعبين السعودي والبحريني، وتقدير حكام الخليج واحترامهم لخادم الحرمين الشريفين. 24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440 07:40 PM التقطته الكاميرا أثناء الاستعداد لانعقاد الجلسة الافتتاحية التقطته الكاميرا أثناء الاستعداد لانعقاد الجلسة الافتتاحية التقطت الكاميرا مشهداً أخوياً عفوياً للشيخ حمد بن عيسى ملك البحرين، وهو يتجه ناحية خادم الحرمين الشريفين أثناء الاستعداد لانعقاد الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ ليحتضنه ويقبّله. وأظهر مقطع الفيديو رغبة الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– للنهوض لمصافحته، ولكن أصرّ ملك البحرين عليه بعدم الوقوف؛ تبجيلاً واحتراماً وتقديراً لمكانته. وتداول المغردون المقطع، مؤكدين أنه دلالة على عمق العلاقات الأخوية بين القيادتين والشعبين السعودي والبحريني، وتقدير حكام الخليج واحترامهم لخادم الحرمين الشريفين. ، بالفيديو.. مشهد معبّر بين ملك البحرين وخادم الحرمين في القمة العربية الأوروبية ،

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