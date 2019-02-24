، القوات البرية تتوج ببطولة "السلة" في دورة الألعاب الرياضية الـ17 للقوات المسلحة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - حقق منتخب القوات البرية بطولة كرة السلة لدورة الألعاب الرياضية 17 للقوات المسلحة، بعد فوزه أمس على منتخب قوات الدفاع الجوي بنتيجة (٨٦/ ٨٢) بالصالة الرياضية في معهد قوات الدفاع الجوي بجدة.
وتوج قائد قاعدة الملك عبد الله الجوية اللواء الطيار الركن عبد الله بن سعد الشمراني، منتخب القوات البرية بكأس البطولة والميداليات الذهبية، ونال منتخب قوات الدفاع الجوي الميداليات الفضية بحصوله على المركز الثاني، وجاء منتخب القوات الجوية في المركز الثالث والميداليات البرونزية.
وكرم اللواء "الشمراني" حكام البطولة واللاعبين المميزين في البطولة، وحصل لاعب منتخب الدفاع الجوي والمنتخب السعودي، مرزوق غازي المولد، على كأس أفضل لاعب وكأس أفضل هدّاف وكأس أفضل لاعب في التسديد الثلاثية.
حضر نهائي البطولة نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة المهندس يوسف بن عبدالله الناجم، وأمين عام الاتحاد السعودي لكرة السلة عبد الإله بن عبد الرحمن الشعيل.
القوات البرية تتوج ببطولة "السلة" في دورة الألعاب الرياضية الـ17 للقوات المسلحةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-24
حقق منتخب القوات البرية بطولة كرة السلة لدورة الألعاب الرياضية 17 للقوات المسلحة، بعد فوزه أمس على منتخب قوات الدفاع الجوي بنتيجة (٨٦/ ٨٢) بالصالة الرياضية في معهد قوات الدفاع الجوي بجدة.
وتوج قائد قاعدة الملك عبد الله الجوية اللواء الطيار الركن عبد الله بن سعد الشمراني، منتخب القوات البرية بكأس البطولة والميداليات الذهبية، ونال منتخب قوات الدفاع الجوي الميداليات الفضية بحصوله على المركز الثاني، وجاء منتخب القوات الجوية في المركز الثالث والميداليات البرونزية.
وكرم اللواء "الشمراني" حكام البطولة واللاعبين المميزين في البطولة، وحصل لاعب منتخب الدفاع الجوي والمنتخب السعودي، مرزوق غازي المولد، على كأس أفضل لاعب وكأس أفضل هدّاف وكأس أفضل لاعب في التسديد الثلاثية.
حضر نهائي البطولة نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة المهندس يوسف بن عبدالله الناجم، وأمين عام الاتحاد السعودي لكرة السلة عبد الإله بن عبد الرحمن الشعيل.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
07:07 PM
حقق منتخب القوات البرية بطولة كرة السلة لدورة الألعاب الرياضية 17 للقوات المسلحة، بعد فوزه أمس على منتخب قوات الدفاع الجوي بنتيجة (٨٦/ ٨٢) بالصالة الرياضية في معهد قوات الدفاع الجوي بجدة.
وتوج قائد قاعدة الملك عبد الله الجوية اللواء الطيار الركن عبد الله بن سعد الشمراني، منتخب القوات البرية بكأس البطولة والميداليات الذهبية، ونال منتخب قوات الدفاع الجوي الميداليات الفضية بحصوله على المركز الثاني، وجاء منتخب القوات الجوية في المركز الثالث والميداليات البرونزية.
وكرم اللواء "الشمراني" حكام البطولة واللاعبين المميزين في البطولة، وحصل لاعب منتخب الدفاع الجوي والمنتخب السعودي، مرزوق غازي المولد، على كأس أفضل لاعب وكأس أفضل هدّاف وكأس أفضل لاعب في التسديد الثلاثية.
حضر نهائي البطولة نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة المهندس يوسف بن عبدالله الناجم، وأمين عام الاتحاد السعودي لكرة السلة عبد الإله بن عبد الرحمن الشعيل.
، القوات البرية تتوج ببطولة "السلة" في دورة الألعاب الرياضية الـ17 للقوات المسلحة ،
المصدر : الخليج 365
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