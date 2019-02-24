، "مؤسسة النقد العربي السعودي" تشدد على عدم المساس بمكافأة العسكريين ،

- 1/2
- 2/2
إشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/227) وتاريخ 18/06/1440هـ الذي تضمن صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي.
وأكدت "مؤسسة النقد" على جميع البنوك والمصارف في تعميمها رقم 67/ 38192 وتاريخ 19/06/1440هـ على عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين بالمكافأة المذكورة بالأمر الملكي المشار إليها أعلاه عند تطبيق الاستقطاعات الدورية، وفي حالة الاستقطاع الخاطئ للمكافأة المذكورة في الأمر الملكي الكريم المشار إليه فعلى البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.
ودعت المؤسسة كافة عملاء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت samacares.sa، أو من خلال حساب تويتر [email protected]، أو بالاتصال على الرقم المجاني 8001256666.
"مؤسسة النقد العربي السعودي" تشدد على عدم المساس بمكافأة العسكريينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-24
إشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/227) وتاريخ 18/06/1440هـ الذي تضمن صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي.
وأكدت "مؤسسة النقد" على جميع البنوك والمصارف في تعميمها رقم 67/ 38192 وتاريخ 19/06/1440هـ على عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين بالمكافأة المذكورة بالأمر الملكي المشار إليها أعلاه عند تطبيق الاستقطاعات الدورية، وفي حالة الاستقطاع الخاطئ للمكافأة المذكورة في الأمر الملكي الكريم المشار إليه فعلى البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.
ودعت المؤسسة كافة عملاء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت samacares.sa، أو من خلال حساب تويتر [email protected]، أو بالاتصال على الرقم المجاني 8001256666.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
06:54 PM
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
07:04 PM
أكدت على عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين
إشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/227) وتاريخ 18/06/1440هـ الذي تضمن صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي.
وأكدت "مؤسسة النقد" على جميع البنوك والمصارف في تعميمها رقم 67/ 38192 وتاريخ 19/06/1440هـ على عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين بالمكافأة المذكورة بالأمر الملكي المشار إليها أعلاه عند تطبيق الاستقطاعات الدورية، وفي حالة الاستقطاع الخاطئ للمكافأة المذكورة في الأمر الملكي الكريم المشار إليه فعلى البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.
ودعت المؤسسة كافة عملاء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت samacares.sa، أو من خلال حساب تويتر [email protected]، أو بالاتصال على الرقم المجاني 8001256666.
، "مؤسسة النقد العربي السعودي" تشدد على عدم المساس بمكافأة العسكريين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مؤسسة النقد العربي السعودي" تشدد على عدم المساس بمكافأة العسكريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.