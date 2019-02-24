محمد بن مسعود - الدمام - بدأت أعمالها قبل قليل رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية الأولى التي بدأت أعمالها قبل قليل في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المركز الدولي للمؤتمرات، كان في استقباله -أيده الله- الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-24 رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية الأولى التي بدأت أعمالها قبل قليل في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المركز الدولي للمؤتمرات، كان في استقباله -أيده الله- الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. 24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440 06:44 PM بدأت أعمالها قبل قليل بدأت أعمالها قبل قليل رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية الأولى التي بدأت أعمالها قبل قليل في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المركز الدولي للمؤتمرات، كان في استقباله -أيده الله- الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. ، خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ ،

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