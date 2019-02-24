، زوران: بطاقة التأهل لم تحسم بعد.. سنلعب بتركيز عالٍ لخطفها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قبل مواجهة الاتحاد السكندري في إياب كأس زايد

أكد زوران مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أهمية مباراة الغد أمام الاتحاد السكندري المصري في إياب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، رغم انتصار الهلال ذهاباً 3-0.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة المقررة غداً في الإسكندرية: "سنخوض مباراة مهمة يوم غد بعد أن حققنا نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب".

وأضاف: جئنا إلى الإسكندرية للظهور بأفضل صورة والتأهل لنصف النهائي.

وشدد زوران على أن بطاقة التأهل لا تزال في الملعب، وقال: "بطاقة التأهل لم تحسم حتى الآن؛ لذا علينا اللعب بتركيز عالٍ لتحقيقها".

وعن الاتحاد السكندري قال: "فريق جيد ويملك لاعبين مميزين يستطيعون تقديم أداء مميز".

وختم حديثه: "نحن جاهزون لخوض مواجهة الإياب وإسعاد جماهيرنا بتحقيق التأهل".