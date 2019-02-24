بالصور.. التعليم تطلق حملة «منوّر» بشأن ضوابط السلامة في المنازل والمدارس

أطلقت وزارة التعليم، اليوم الأحد، الحملة التوعوية «منوّر»، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء؛ بهدف نشر وتعزيز ثقافة السلامة الكهربائية.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحملة التي تشرف عليها إدارة الأمن والسلامة بالوزارة، تتضمن نشر التوعية من خلال شخصية كرتونية، فضلًا عن عرض مجموعة من الأفلام الكرتونية التوعوية، التي تعنى بالسلامة الكهربائية في المدرسة والمنزل، وتهدف إلى تعزيز ورفع الوعي لدى الطلاب.

يُذكر أن المتطلبات العامة للخدمات الهندسية، التي وضعتها المديرية العامة للدفاع المدني بشأن سلامة المنازل من الحرائق، تشمل إنشاء غرفة جمع القمامة من مواد غير قابلة للاحتراق، وذات مقاومة لزمن لا يقل عن أربع ساعات، ويشترط أن يكون بابها مقاومًا للحريق بنفس الدرجة ويُغلق تلقائيًا، مع التأكيد على وجود أنبوب مصنوع من مادة غير قابلة للاحتراق وذي مقاومة لفعل الحريق لمدة ساعتين على الأقل.

وتشترط المتطلبات العامة للخدمات الهندسية للحماية من الحرائق، تخصيص مصعد أو أكثر لخدمة رجال الدفاع المدني دعمًا لعمليات الإطفاء، وذلك عندما يزيد ارتفاع المبنى على 28 مترًا، على أن يتم تجهيز مفتاح خاص لمصعد الحريق؛ للسيطرة على المصعد في حالة الحوادث، ويُحفظ في علبة مقفلة مثبتة على الجدار ذات غطاء زجاجي وعليها إشارة واضحة، ويوضع في مكان مناسب بالطابق الأرضي، على أن يمد مصعد الحريق بالتيار من مصدر مغاير لمصدر إمداد البناء بالتيار؛ ليعمل مصعد الحريق حتى مع انقطاع التيار أثناء الحوادث.

كما تُلزم اشتراطات الدفاع المدني بشأن سلامة المنشآت من الحرائق، بتوفير معدات السلامة اللازمة، مع وضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسرة الوصول، والحرص على وضع المفتاح الرئيسي، وضمان وضع لوحة التوزيع الرئيسية في مكان مناسب يوافق عليه الدفاع المدني، بالإضافة إلى توفير الإجراءات اللازمة من أخطار الكهرباء الساكنة.

وتتضمن هذه الإجراءات، أيضًا، وضع جهاز مانع للصواعق في الأبنية المرتفعة، حسب المواصفات والشروط التي تضعها وزارة الكهرباء والدفاع المدني؛ لحماية المواطنين من أية أخطار محتملة، وذلك بالتزامن مع عمليات التوعية للمواطنين بشأن إجراءات السلامة، التي تتم في مناطق المملكة كافة، مع التدريب على فرضيات الإخلاء التي ينفذها الدفاع المدني في مختلف المنشآت.