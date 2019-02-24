«الصحة»: تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا» في الرياض والقصيم

كشف مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، بمنطقتي الرياض والقصيم.

وأوضح المركز أن الحالة الأولى لسيدة تبلغ من العمر 24 عامًا من مدينة الرياض، وغير مخالطة للإبل، وصنّفت على أنها «ثانوية مخالطة منزلية، وقد تم عزلها منزليًّا.

أما الحالة الأخرى، فقد كانت لسيدة تبلغ من العمر 96 عامًا، من مدينة عنيزة بمنطقة القصيم، وغير مخالطة للإبل، وقد صنفت الحالة على أنها «أولية»، وقد توفيت، متأثرة بإصابتها.

ويعدّ فيروس كورونا أحد أنواع الفيروسات التي تسبب العدوى في الأنف والجيوب الأنفية، بالإضافة إلى الجزء العلوي من الحلق، مسببًا بذلك الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية Middle East respiratory syndrome (MERS)، وتظهر أعراض المرض على شكل أعراض الإصابة بالزكام.

ويحذر العلماء من تصاعد خطورة المرض إلى حدوث وفاة، اعتدادًا بالإحصائيات التي توصل إليها المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، خاصة في حالة انتقال المرض إلى الجزء السفلي من الجهاز التنفسي ليصل إلى الرئتين، ما يشكّل خطورة بالغة، وتحديدًا على كبار السن والمصابين بأمراض القلب ومن يعانون من ضعف الجهاز المناعي، ما يتطلب ضرورة الفحص الطبي العاجل لمن تظهر عليه أعراض ذلك المرض لسرعة علاج المريض.

وكانت وزارة الصحة، قد حذرت من مخالطة الإبل، خاصة الصغيرة السن منها –الأقل من عامين– لكونها سببًا للإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن حظائر الإبل المزدحمة وإفرازات أنوف الإبل ومنتجاتها غير المعالجة بالتعرض للحرارة، أحد أسباب الإصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة، أن من أبرز طرق الوقاية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية كورونا، تجنّب مخالطة المصابين، وتعريض منتجات الإبل لدرجات الحرارة اللازمة للغلي والطهي.

ولضمان الوقاية من فيروس كورونا، طالبت الوزارة، بامتناع المصابين بالأمراض المزمنة عن مخالطة الإبل أو منتجاتها غير المعالجة، مع الحرص على تطهير الأيدي وغسلها بالماء والصابون، فضلًا عن استخدام الملابس الواقية.

ونوّهت وزارة الصحة بأن أعراض كورونا متعددة بين الأعراض الشائعة والمعروفة بارتفاع درجة جرارة الشخص المصاب، والسعال الجافّ والشديد، وعدم القدرة على التنفس. مشيرة إلى أن الأعراض الأقل حدوثًا تتلخص في حالات الإسهال والاستفراغ، أما الأعراض الخطرة، فهي الالتهاب الرئوي وحدوث فشل في الرئتين.