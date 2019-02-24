خادم الحرمين يصل مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية الأولى في مدينة شرم الشيخ؛ حيث يرأس وفد المملكة إلى أعمال هذه القمة.

وكان خادم الحرمين الشريفين وصل إلى شرم الشيخ، أمس السبت، في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كما سيرأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين في مطار شرم الشيخ الدولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكان خادم الحرمين الشريفين، قد أناب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لإدارة شؤون الدولة، خلال فترة غيابه عن المملكة.

ونص أمر ملكي صدر أمس السبت على أنه:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة «السادسة والستين» من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ/90» بتاريخ 27/8/1412هـ.

ونظرًا لعزمنا- بمشيئة الله- على السفر خارج المملكة هذا اليوم السبت، الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة عام 1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق الثالث والعشرين من شهر فبراير عام 2019م؛ فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.

والله ولي التوفيق.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.