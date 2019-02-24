«موهبة» تفتح باب التسجيل للمشاركة في برامج الإثراء الصيفي 2019

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، اليوم الأحد، فتح باب التسجيل في برامج الإثراء الصيفي للطلبة الواعدين بالموهبة لعام 2019م، في حلته الجديدة، بالتعاون مع شركائها من جامعات ومراكز بحثية، وعدد من المدارس المتميزة.

وأشارت «موهبة»، إلى أن التسجيل في برامج الإثراء الصيفي متاح للطلبة المقبولين في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، موضحة أنه تم توفير أكثر من 6500 مقعد للطلاب والطالبات؛ للمشاركة في 38 برنامجًا إثرائيًا في 11 مدينة من مدن المملكة.

ودشَّن الأمين العام لـ«موهبة»، الدكتور سعود المتحمي، نظام التسجيل في برامج الإثراء الصيفي‏، خلال فعاليات تدريب عمل رؤساء برامج الإثراء الصيفي لعام 2019، التي تناولت سبل وآليات رفع جودة مخرجات البرامج الإثرائية، وبناء شراكات متميزة مع الجهات التعليمية الرائدة؛ لتحقيق رسالة موهبة وأهدافها.

وأعلن المتحمي، خلال حفل التدشين، استحداث جوائز لأفضل البرامج الإثرائية، بناء على أسس وتقييم مستمر للبرامج.

وشارك في التدريب العملي، رؤساء ورئيسات البرامج الإثرائية على مستوى المملكة، وجرى نقاش واسع لتبادل الخبرات، إضافة إلى جلسات تدريبية عن المناهج الصحيحة، التي تسهم في تنفيذ البرامج بفاعلية وجودة عالية، واستعراض أبرز المستجدات ‏والتحديثات في برامج الإثراء الصيفي.‏

وشهد التدريب العملي مشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء، من خلال استعراض مبادرة «التوعية والتثقيف» في المجالين الغذائي والدوائي، التي ستنفذ ‏في برامج الإثراء الصيفي للمرة الأولى هذا العام. ‏

من جهته، أكد مدير عام إدارة البرامج الإثرائية في «موهبة»، الدكتور سعود بن عبدالعزيز الفاضل، أهمية البرامج للطلبة الواعدين بالموهبة؛ لما لها من أثر في صقل معارفهم ومهاراتهم، حاثًا أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم؛ للمشاركة في مثل هذه البرامج للاستثمار الأمثل لوقت الطلبة خلال الإجازة الصيفية، وإتاحة فرص المشاركة في برامج تعليمية واعدة، تُسهم في إرشاد الطلبة للتخصصات المناسبة لهم، وتنمي قدرات المملكة البشرية، من خلال صنع قادة وعلماء المستقبل؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف الفاضل، أنه وقع خلال هذا العام الاهتمام برفع جودة البرامج الإثرائية، من خلال توفير وحدات جديدة تخدم التنوّع في العلوم والمعارف المُقدمة للطلبة، وتوفير أدلة تدريبية تتناسق مع احتياجاتهم، إلى جانب تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعايش مع معطيات ومتطلبات القرن الحادي والعشرين.

وتُقام برامج الإثراء الصيفي في الإجازة الصيفية، خلال شهري شوال وذي القعدة، وتتراوح مدة البرنامج الواحد بين ثلاثة وأربعة أسابيع، وتشهد برامج هذا العام انضمام مجموعة جديدة من الشركاء المتميزين؛ لتحقيق التميز النوعي في مستوى البرامج الإثرائية المحلية في نوعيها الأكاديمية والبحثية.

وأكدت «موهبة»، حرصها على الجودة النوعية لبرامجها الإثرائية الهادفة، إلى بناء مجتمع مبدع من الموهوبين القادرين على دعم التحول إلى مجتمع المعرفة، وتمكين المواهب للإسهام في تحقيق رؤية 2030، وإتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة في المعارض والمسابقات المحلية والدولية، وفتح أبواب المعرفة ومضاعفة فرصهم للحصول على منح دراسية، ضمن برنامج الابتعاث الخارجي للموهوبين، الذي تقدمه وزارة التعليم وعدد من الجهات الوطنية المرموقة للطلبة الموهوبين.