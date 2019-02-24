«مركز الملك سلمان للإغاثة» ينفِّذ مشروعات إنسانية جديدة في الصومال

واصل «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، جهوده لتحسين جودة الحياة للمواطن الصومالي، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وانتهى فعليًا من تنفيذ عدة مشروعات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، منها حفر ستة آبار، وست مضخات لتأمين إمداد المياه للمناطق المحرومة، خاصة الجافة منها.

وبالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين، قام المركز بتنفيذ مشروع تحسين الوصول إلى مياه الشرب والاستخدام الشخصي والصرف الصحي في المناطق الأكثر احتياجًا بالصومال، يستفيد منه أكثر من 60 ألف شخص، كما انتهى المركز فعليًا من حفر ستة آبار مياه بعمق 250 مترًا، وتنفيذ تمديدات لخطوط أنابيب المياه، وإنشاء ست مضخات بالطاقة الشمسية؛ لتأمين مصادر مياه الشرب والاستخدام الشخصي؛ ولضمان الحصول على المياه بالكميات المناسبة بسبب جفاف المناطق المستهدفة في الصومال.

في ذات الإطار، قام «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» بإجراء الصيانة اللازمة لأربع آبار مياه، وتوفير أربع مضخات تعمل بالطاقة الشمسية، مع إصلاح التمديدات اللازمة، وفحص المياه على فترات متفاوتة لضمان جودة المياه قبل وصولها للمستهدفين، وتأمين عشرة خزانات مياه لكل بئر سعة 50 ألف لتر.

وأنشأ مركز الملك سلمان للإغاثة 600 دورة مياه، منها 300 في جنوب وسط الصومال، و300 أخرى في منطقة «بونتلاند» شمال شرق البلاد، كما عمل المركز أيضًا على تعزيز النظافة الشخصية، بتوزيع 4,880 من أدوات النظافة اللازمة على عدد من الأفراد الأكثر احتياجًا، إضافة إلى توزيع 80 من أدوات النظافة في أماكن دورات المياه العامة، كذلك قام المركز بتأهيل وتثقيف 100 متدرب في الأنشطة كافة في المناطق المستهدفة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة للعديد من الدول ومنها الصومال.