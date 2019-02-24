بالصور.. محافظا المخواة وغامد يتقدمان مستقبلي جثمان الشهيد «الغامدي»

تقدم محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني؛ ومحافظ غامد الزناد نايف بن دايس؛ مستقبلي الطائرة المروحية التي تُقِل ‏الشهيد فهد محمد أحمد الغامدي، من محافظة غامد الزناد، عقب استشهاده في الحد الجنوبي وهو يدافع عن دينه ووطنه.

واستقبل المئات، بينهم مشايخ وأهالي المحافظتين، ومدير شرطة المخواة المقدم محمد علي الزهراني؛ ونائب مدير مستشفى المخواة صالح الغامدي؛ ومدير مرور المخواة النقيب سلمان ظافر الشهري؛ وذوو الشهيد، جثمانه، صباح اليوم الأحد، بساحة قصر التاج بالمخواة، قبل أن يُصلى عليه ظهرًا بمسجد أبو بكر الصديق بالمحافظة.