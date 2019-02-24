شكرا لقرائتكم اكتمال ترتيبات افتتاح القمة العربية الأوروبية بحضور الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - شرم الشيخ

يفتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال ساعات أعمال القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بحضور عدد من قادة العالم في مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومن المقرر أن تشهد القمة أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي على المستوى الرئاسي، وسيناقش القادة التحديات التي تواجه الطرفين، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

من جانبه أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية أن جدول أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى هو جدول أعمال مفتوح بما يتيح للجانبين طرح كافة شواغلهم واهتماماتهم، مشيرًا إلى أن القمة ستشهد حضورًا عربيًا أوروبيًا مكثفًا وعلى أعلى المستويات.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد عقد اجتماعاً مع السيسي في شرم الشيخ، السبت، أكدا خلاله على أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

كما تمت مناقشة آفاق التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية ومصر في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها.

وأضاف السفير زكي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن الموضوعات والشواغل والاهتمامات ستطرح في بيانات وسوف تطرح أيضا في الجلسة التفاعلية بين الجانبين، لافتًا إلى أن هناك جلستي بيانات وجلسة تفاعلية يفترض فيها أن يتم الحديث خلالها دون بيانات مكتوبة ولكن فقط تبادل الرأي بين القادة وبعضهم البعض حتى تكون هناك حرية كاملة في طرح أي قضايا من الجانبين .



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