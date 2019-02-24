شكرا لقرائتكم في شرم الشيخ .. الوزير الشبانة يلتقي الوفد الإعلامي المرافق لـ الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- شرم الشيخ

التقى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة في شرم الشيخ، ظهر اليوم الأحد، بحضور السفير السعودي في القاهرة أسامة نقلي الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر.

وخلال اللقاء تم مناقشة التغطية الإعلامية للزيارة ومشاركة المملكة في القمة العربية الأوروبية برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الإعلامية المصرية في المستقبل لما يخدم العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.



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