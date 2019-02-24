شكرا لقرائتكم المحرك وناقل الحركة كلمة السر في توفير الوقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك (البنزين) بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبع مستويات من حيث استهلاك الوقود ( ممتاز+ – ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيء – سيء جداً )

وأوضح أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام ” سيارتي سيدان متوسطة الحجم” تستخدم نفس نوعية الوقود (91 ) ؛ يُمكن أن تصل إلى ( 55 % ) .

وأوضح أن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ ( حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً / اقتصاد وقود السيارة ) × سعر اللتر من الوقود.

ودعا إلى قراءة “بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات ” عند الرغبة في شراء مركبة ، حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها “ممتاز+ – وممتاز” باللون الأخضر، وأدناها “سيء جدًا” باللون الأحمر ) , حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز +) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى (سيئ جداً) أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

كما دعا المركز السعودي لكفاءة الى زيارة موقع # لتبقى (taqa.gov.sa).وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك .



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