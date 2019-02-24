شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان .. رؤية حكيمة ستسهم في تطوير وزارة الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

هنأ معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين بياري، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير الدفاع .

وأضاف معاليه أن ما يتمتع به سموه الكريم من رؤية حكيمة سوف تسهم بإذن الله في تسريع العمل القائم لتطوير وزارة الدفاع.

ورفع معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين ــ حفظهما الله ــ ، وذلك بمناسبة صرف راتب شهر كمكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، سائلاً الله عز وجل لولاة أمورنا التوفيق والسداد والعون في خدمة الدين والوطن، وأن يحفظهم ذخراً للوطن والأمة العربية والإسلامية.



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