شكرا لقرائتكم بمساحة 15 ألف م2.. توقيع عقد محطة فحص السيارات الجديدة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، توقيع اتفاقية تصميم وإنشاء وتشغيل محطة الفحص الدوري للسيارات في موقعها الجديد بجدة ، لتحل بديلًا عن المحطة القديمة الواقعة في حي النزهة.

وتنص الاتفاقية على أن تتضمن المحطة الواقعة على مساحة 15 ألف م2 ، خمسة مسارات ضمن نطاق مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة ، وصيانة السيارات صناعية عسفان الواقعة شمال جدة ، وستكون جاهزة لتقديم الخدمة خلال 18 شهراً.

وتأتي الاتفاقية استكمالًا للمشروع الذي وجه أمير منطقة مكة المكرمة بتنفيذه في عسفان ، ليكون بديلًا للصناعية الواقعة في حي النزهة ، التي جرى إغلاقها قبل نحو عامين بالتزامن مع قرب افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ، تماشياً مع خطط تطوير الواجهة الجنوبية للمطار.

وتضم صناعية عسفان الواقعة على مساحة 5 ملايين متر مربع ، 2400 ورشة متعددة التخصصات ، بين ورش للسيارات وأخرى للديكور ، ومراكز بيع قطع غيار مستودعات وغيرها من الأنشطة المهنية ومراكز الخدمات ، إضافةً إلى مواقف السيارات التي خصص لها 50% من مساحة المشروع.

ويجري العمل في المشروع على مرحلتين الأولى تضم 936 ورشة ، في حين تضم الثانية 1300 ورشة وسيتم ربط جميع الخدمات في المدينة الصناعية بنظام إلكتروني يشمل شاشات تحكم ونظام مراقبة وأمن وسلامة بهدف تطوير الخدمات.



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