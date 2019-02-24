شكرا لقرائتكم الجمارك تُحبط تهريب أكثر من 26 ألف حبة ترامادول وإمفيتامين في مطار جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

تمكنت الجمارك السعودية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من ضبط كمية من حبوب “الترامادول” “والامفيتامين”، بلغت أكثر من 26 ألف حبة، وذلك بعد محاولة عدد من المسافرين القادمين عبر المطار تهريبها إلى المملكة.

وأوضح مدير عام الجمرك بندر الرحيلي, أنه تم إحباط تلك الكمية من الحبوب المحظورة من خلال 4 محاولات لتهريبها، حيث تم أولاً إحباط محاولة تهريب (1000) حبة من الترامادول عُثر عليها داخل مأكولات مُغلفة بقصدير ومخبأة ضمن أمتعة أحد المسافرين, فيما تم إحباط محاولة أخرى لتهريب (1989) حبة من حبوب الترامادول المحظورة كانت مُخبأة داخل طردين يحتويان على إرسالية عبارة عن”فلفل أحمر”.

وأضاف أنه تم أيضاً إحباط محاولتين لتهريب كمية من حبوب “الإمفيتامين” حيث بلغ ما تم ضبطه في المحاولة الأولى (22.900) حبة كانت مُخبأة داخل عُلب تحتوي على مأكولات، كما تم ضبط (665) حبة عُثر عليها داخل حقيبة يدوية مع أحد المسافرين القادمين.

وشددت الجمارك السعودية على أنّها مستمرة في تعزيز الإنفاذ للأنظمة والقوانين لحماية المجتمع وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث تواصل المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية نجاحها في مجال الضبط الجمركي لمنع دخول كل ما من شأنه الإضرار بالوطن ومقدراته.



مختارات 3 أوامر أصدرها الأمير محمد بن سلمان باسم الملك تُسجل في تاريخ السعودية



مكافحة المخدرات تنعى القحطاني.. رصد مروجي السموم فنالته رصاصات الغدر مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.