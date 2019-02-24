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تعرف على حالات يمكن لوزارة العمل السعودية نقل خدمات العمالة المنزلية لصاحب عمل أخر

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ضمن المتابعة المستمرة في أخبار دولة المملكة العربية ، فقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية عن العديد من الحالات التي يمكن لوزارة العمل نقل خدمات العمالة المنزلية إلي صاحب عمل أخر . وتعتبر العمالة المنزلية من أبرز الامور في دولة المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة الأسر في خدمة البيت أو العمل او غيرها ، حيث تحتاج بعض الأسر او أصحاب العمل إلي عمالة . حيث سنرصد لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال بعض الحالات التي يمكن من خلالها نقل العمالة المنزلية لصاحب عمل أخر .

الحالات التي يمكن لوزارة العمل نقل خدمات العمالة المنزلية

كشفت وزارة العمل من خلال حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر وذلك ضمن رسائل التوعية لنشر الثقافة العملية ، على أنه يمكن نقل العمال لصاحب عمل آخر ، وذلك وفقاً للحالات الأتية :-

  1.   إساءة معاملة العامل من قبل صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته.
  2. في حالة تأخر صاحب العمل عن دفع أجر العامل لمدة 3 أشهر متتالية أو متفرقة.
  3.  إذا تسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظر الشكوى المرفوعة من العامل، أو التقدم ببلاغ تغيب غير صحيح.
  4. استغلال صاحب العمل للعامل بتأجير خدماته للغير، أي أنه يعمل لحسابه عند أشخاص آخرين لحسابه ليسوا من أقارب صاحب العمل حتي الدرجة الثانية ، وذلك دون علم العامل.
  5. تأخر صاحب العمل في استخراج تصاريح إقامة العمل أو تجديدها.
  6. تكليف العامل بأعمال تهدد صحته و تشكل خطورة على حياته.
  7.  تأخر صاحب العمل في استقبال العامل أو العاملة من المطار أو دار الإيواء لمدة 15 يوما من تاريخ الوصول

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