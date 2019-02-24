تعرف على حالات يمكن لوزارة العمل السعودية نقل خدمات العمالة المنزلية لصاحب عمل أخر

ضمن المتابعة المستمرة في أخبار دولة المملكة العربية السعودية ، فقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية عن العديد من الحالات التي يمكن لوزارة العمل نقل خدمات العمالة المنزلية إلي صاحب عمل أخر . وتعتبر العمالة المنزلية من أبرز الامور في دولة المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة الأسر في خدمة البيت أو العمل او غيرها ، حيث تحتاج بعض الأسر او أصحاب العمل إلي عمالة . حيث سنرصد لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال بعض الحالات التي يمكن من خلالها نقل العمالة المنزلية لصاحب عمل أخر .
الحالات التي يمكن لوزارة العمل نقل خدمات العمالة المنزلية
كشفت وزارة العمل من خلال حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر وذلك ضمن رسائل التوعية لنشر الثقافة العملية ، على أنه يمكن نقل العمال لصاحب عمل آخر ، وذلك وفقاً للحالات الأتية :-
- إساءة معاملة العامل من قبل صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته.
- في حالة تأخر صاحب العمل عن دفع أجر العامل لمدة 3 أشهر متتالية أو متفرقة.
- إذا تسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظر الشكوى المرفوعة من العامل، أو التقدم ببلاغ تغيب غير صحيح.
- استغلال صاحب العمل للعامل بتأجير خدماته للغير، أي أنه يعمل لحسابه عند أشخاص آخرين لحسابه ليسوا من أقارب صاحب العمل حتي الدرجة الثانية ، وذلك دون علم العامل.
- تأخر صاحب العمل في استخراج تصاريح إقامة العمل أو تجديدها.
- تكليف العامل بأعمال تهدد صحته و تشكل خطورة على حياته.
- تأخر صاحب العمل في استقبال العامل أو العاملة من المطار أو دار الإيواء لمدة 15 يوما من تاريخ الوصول