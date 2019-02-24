شكرا لقرائتكم خبر عن العساف يبحث مع وزير خارجية لاتفيا العلاقات والموضوعات المشتركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ)

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مدينة شرم الشيخ اليوم (الأحد)، وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجار رينكيفيتش، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الأوروبية في جمهورية مصر العربية.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.