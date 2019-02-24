شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان ينفذ أنشطة متنوعة لـ120 يتيماً ويتيمةً في الجوف اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجوف)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة الجوف تنفيذ مشروع «لست وحدك» لحماية أسر الأيتام في اليمن.

وفي إطار الدعم النفسي المقدم جرى خلال البرنامج تنفيذ أنشطة متنوعة لـ120 يتيما ويتيمة من محافظة الجوف، في المساحات الصديقة للطفل‏ (Child Friendly Spaces) CFS، والتي استُحدثت لتكون آمنة وفيها قواعد السلامة للأطفال ليستعيدوا الشعور بالحياة الطبيعية وتوفر لهم فرصاً للعب وتعزيز المرونة والمهارات في بيئة آمنة ومحفزة.

ويأتي المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في العديد من المجالات للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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