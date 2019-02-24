مركز الملك سلمان يسلم سلالاً غذائيةً لأسر 420 يتيماً ويتيمة في عدة محافظات يمنية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب) سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، السلال الغذائية لشهر فبراير الجاري لأسر 420 يتيماً ويتيمةً من أيتام محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي، ضمن برنامج لست وحدك لحماية أسر الأيتام في اليمن. سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، السلال الغذائية لشهر فبراير الجاري لأسر 420 يتيماً ويتيمةً من أيتام محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي، ضمن برنامج لست وحدك لحماية أسر الأيتام في اليمن. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.



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