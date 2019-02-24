شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يعقد اجتماعاً مع وزير النقل لبحث حاجات المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

عقد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اجتماعاً مع وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي لبحث حاجات المنطقة من الخدمات التي تقدمها منظومة النقل.

جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل بمكتبه بالإمارة اليوم (الأحد)، حيث تم بحث مشاريع منظومة النقل بالمنطقة الجاري تنفيذها والمتعثرة، كما تم بحث مشاريع تطوير مطار الجوف ومطار القريات، والعمل على سرعة البدء فيها، إضافة إلى استعراض مراحل العمل في مشروع تشغيل محطة القطار في محافظة القريات، إلى جانب الأعمال المتعلقة بإصلاح خط سكة الحديد التي تأثرت جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة القريات في فترة سابقة. وأكد وزير النقل، أن ذلك يأتي ضمن الأولويات التي تعمل عليها المنظومة لخدمة المنطقة.

وناقش أمير منطقة الجوف مع وزير النقل إيجاد رحلات مباشرة من مطارات المنطقة لتلبية حاجات زوارها، مؤكداً إيجاد حلول عاجلة لرفع وتيرة الإنجاز واستكمالها، وبحث مشاريع وحاجات المنطقة ومحافظاتها للمرحلة القادمة، بما في ذلك الطرق الزراعية والرفع من كفاءة الطرق الخارجية وصيانتها بشكل مستمر وتوفر اشتراطات السلامة فيها من أجل سلامة سالكيها.

ونوه أمير المنطقة في الوقت ذاته بالدعم الكبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن سلمان لمشاريع النقل في المنطقة.

من جانبه، أكد الدكتور العامودي أن الوزارة وقطاعاتها كافة تسعى لتلبية حاجات المنطقة من خلال مراجعة ودراسة مستوى وكثافة الحركة السكانية إلى جانب المتابعة المستمرة لحاجات المنطقة وفق توجيهات القيادة، معرباً عن شكره للأمير فيصل بن نواف على دعمه لأعمال ومشاريع الوزارة في المنطقة.

حضر الاستقبال نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان ووكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.