توقيع اتفاقية إنشاء وتشغيل محطة الفحص الدوري للسيارات في موقعها الجديد بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تهدف إلى التماشي مع خطط تطوير الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز بجدة ، شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بحضور نائبه بدر بن سلطان، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد توقيع اتفاقية تصميم وإنشاء وتشغيل محطة الفحص الدوري للسيارات في موقعها الجديد، لتحل بديلا عن المحطة القديمة الواقعة في حي النزهة.

وتأتي الاتفاقية استكمالا للمشروع الذي وجه أمير منطقة مكة المكرمة بتنفيذه في عسفان، ليكون بديلا للصناعية الواقعة في حي النزهة، التي جرى إغلاقها قبل نحو عامين بالتزامن مع قرب افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وتنص الاتفاقية على أن تتضمن المحطة الواقعة على مساحة 15 ألف م2، خمسة مسارات ضمن نطاق مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة، وصيانة السيارات صناعية عسفان الواقعة شمال جدة، وستكون جاهزة لتقديم الخدمة خلال 18 شهرا.

وتضم صناعية عسفان الواقعة على مساحة 5 ملايين متر مربع 2400 ورشة متعددة التخصصات، بين ورش للسيارات وأخرى للديكور، ومراكز بيع قطع غيار مستودعات وغيرها من الأنشطة المهنية ومراكز الخدمات، إضافة إلى مواقف السيارات التي خصص لها 50% من مساحة المشروع.

ويجري العمل في المشروع على مرحلتين، الأولى تضم 936 ورشة، في حين تضم الثانية 1300 ورشة، وسيتم ربط جميع الخدمات في المدينة الصناعية بنظام الكتروني يشمل شاشات تحكم ونظام مراقبة وأمن وسلامة بهدف تطوير الخدمات.