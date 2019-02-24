، جراحة ناجحة بفكي عشريني تنهي معاناة 8 أعوام ،

نجح فريق طبي مختص بجراحة الفم والوجه والفكين بقسم أسنان مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من إنهاء معاناة شاب عشريني بعد فترة علاج بتقويم الأسنان استمرت ثمان سنوات.
وقال مدير قسم الأسنان بالمجمع، الدكتور عماد الجديبي، إن المريض كان يعاني من مشكلة في إطباق الأسنان مع عدم القدرة على إقفال الشفاه جيداً، وبالكشف على حالة المريض تبين لنا وجود تقويم في الأسنان الذي يعتبر كمرحلة أولى لعلاج المريض، حيث أجريت له كامل الفحوصات الإشعاعية التي أظهرت نتائجها وجود تأخر بالفك السفلي وتقدم بالفك العلوي.
وأضاف: بعد دراسة حالة المريض من قبل الفريق الطبي المختص بجراحة الفم والوجه والفكين بقسم الأسنان بالمجمع استقر الفريق على ضرورة تقويم الأسنان كمرحلة أولى من خلال التدخل الجراحي.
وأشار إلى أنه تم إجراء جراحة للمريض استغرقت ثمان ساعات، تكللت بالنجاح ولله الحمد، تم فيها تقديم الفك السفلي وإرجاع الفك العلوي مع تطويل الشفة العلوية.
وأعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة التخصصي بجدة، الدكتور خالد وصل الله الثمالي، عن شكره وتقديره لأطباء قسم الأسنان على مواصلتهم في تحقيق النجاحات والإنجازات الطبية في جراحة الفم والوجه والفكين وعلاج حالات مماثله لحالة المريض ومختلفة، وسعيهم غير المستغرب في تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية وصولاً بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة إلى أعلى مستوى يضاهي به أفضل المراكز الطبية العالمية المتقدمة، متمنياً للمريض دوام الصحة والعافية.
جراحة ناجحة بفكي عشريني تنهي معاناة 8 أعواممحمد حضاض الخليج 365 2019-02-24
نجح فريق طبي مختص بجراحة الفم والوجه والفكين بقسم أسنان مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من إنهاء معاناة شاب عشريني بعد فترة علاج بتقويم الأسنان استمرت ثمان سنوات.
وقال مدير قسم الأسنان بالمجمع، الدكتور عماد الجديبي، إن المريض كان يعاني من مشكلة في إطباق الأسنان مع عدم القدرة على إقفال الشفاه جيداً، وبالكشف على حالة المريض تبين لنا وجود تقويم في الأسنان الذي يعتبر كمرحلة أولى لعلاج المريض، حيث أجريت له كامل الفحوصات الإشعاعية التي أظهرت نتائجها وجود تأخر بالفك السفلي وتقدم بالفك العلوي.
وأضاف: بعد دراسة حالة المريض من قبل الفريق الطبي المختص بجراحة الفم والوجه والفكين بقسم الأسنان بالمجمع استقر الفريق على ضرورة تقويم الأسنان كمرحلة أولى من خلال التدخل الجراحي.
وأشار إلى أنه تم إجراء جراحة للمريض استغرقت ثمان ساعات، تكللت بالنجاح ولله الحمد، تم فيها تقديم الفك السفلي وإرجاع الفك العلوي مع تطويل الشفة العلوية.
وأعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة التخصصي بجدة، الدكتور خالد وصل الله الثمالي، عن شكره وتقديره لأطباء قسم الأسنان على مواصلتهم في تحقيق النجاحات والإنجازات الطبية في جراحة الفم والوجه والفكين وعلاج حالات مماثله لحالة المريض ومختلفة، وسعيهم غير المستغرب في تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية وصولاً بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة إلى أعلى مستوى يضاهي به أفضل المراكز الطبية العالمية المتقدمة، متمنياً للمريض دوام الصحة والعافية.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
05:34 PM
أجراها فريق طبي متخصص بـ"مجمع الملك عبدالله" بجدة
نجح فريق طبي مختص بجراحة الفم والوجه والفكين بقسم أسنان مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من إنهاء معاناة شاب عشريني بعد فترة علاج بتقويم الأسنان استمرت ثمان سنوات.
وقال مدير قسم الأسنان بالمجمع، الدكتور عماد الجديبي، إن المريض كان يعاني من مشكلة في إطباق الأسنان مع عدم القدرة على إقفال الشفاه جيداً، وبالكشف على حالة المريض تبين لنا وجود تقويم في الأسنان الذي يعتبر كمرحلة أولى لعلاج المريض، حيث أجريت له كامل الفحوصات الإشعاعية التي أظهرت نتائجها وجود تأخر بالفك السفلي وتقدم بالفك العلوي.
وأضاف: بعد دراسة حالة المريض من قبل الفريق الطبي المختص بجراحة الفم والوجه والفكين بقسم الأسنان بالمجمع استقر الفريق على ضرورة تقويم الأسنان كمرحلة أولى من خلال التدخل الجراحي.
وأشار إلى أنه تم إجراء جراحة للمريض استغرقت ثمان ساعات، تكللت بالنجاح ولله الحمد، تم فيها تقديم الفك السفلي وإرجاع الفك العلوي مع تطويل الشفة العلوية.
وأعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة التخصصي بجدة، الدكتور خالد وصل الله الثمالي، عن شكره وتقديره لأطباء قسم الأسنان على مواصلتهم في تحقيق النجاحات والإنجازات الطبية في جراحة الفم والوجه والفكين وعلاج حالات مماثله لحالة المريض ومختلفة، وسعيهم غير المستغرب في تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية وصولاً بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة إلى أعلى مستوى يضاهي به أفضل المراكز الطبية العالمية المتقدمة، متمنياً للمريض دوام الصحة والعافية.
، جراحة ناجحة بفكي عشريني تنهي معاناة 8 أعوام ،
المصدر : الخليج 365
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