، اتفاقية لإلحاق أبناء مستفيدات الضمان ببرامج التعليم الخاصة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل إعفاءهم من رسوم الدراسة والمواصلات

وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، صباح اليوم؛ اتفاقية تعاون مع مدارس أمل الجيل الجديد الأهلية ممثلة بهدى الطيار، وبحضور عدد من منسوبي الجهتين، وذلك ضمن المبادرة غير الربحية التي نفذتها المدرسة في إطار مسؤولياتها الاجتماعية، بهدف تمكين الأسر الضمانية وتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج.

وتقضي الاتفاقية بإلحاق عدد من الأيتام وأبناء الشهداء من أسر مستفيدات الضمان الاجتماعي شرق الرياض، ببرامج التعليم الخاصة بالمدرسة، مع إعفائهم من رسوم الدراسة والمواصلات، بالإضافة إلى إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدات الضمانيات بحسب ما يتوافق مع قدراتهن وإمكانياتهن.

وذكر السيالي أن مكاتب الضمان الاجتماعي تقدم لفئاتها المستفيدة العديد من الخدمات، المتمثلة في الإعانات المالية والمساعدات المقطوعة وبرامج الخدمات المساندة؛ مثل الدعم التكميلي وترميم المنازل والتأمين الصحي، وتسديد أجزاء من فواتير الكهرباء وتسديد رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي، وبرامج الفرش والتأثيث.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين فرع الوزارة بمنطقة الرياض ومؤسسات القطاع الخاص؛ تحقيقاً لرؤية 2030 التي تدعو إلى تضافر الجهود بين كافة قطاعات الدولة بما يعود بالنفع على المستفيدين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، شاكراً مسؤولي المدرسة على مبادرتهم، وداعياً بقية المؤسسات الأهلية للقيام بمسؤولياتهم الاجتماعية.