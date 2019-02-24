، دبي.. 15 مليون زائر ليوم واحد والسعوديون يداعبون المركز الأول ،

محمد بن مسعود - الدمام - في نتائج مدعومة بعدة عوامل لتعزيز التعاون المشترك

كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي عن آخر الإحصاءات الخاصة بأعداد الزوّار الدوليين لدبي لعام 2018؛ حيث استقبلت الإمارة حوالي 15,92 مليون زائر دولي لليلة واحدة؛ الأمر الذي يؤكد قوة جاذبيتها كوجهة عالمية مميزة.

وساهمت الأسواق الرئيسة لدبي في تحقيق نمو ملحوظ في أعداد الزوار القادمين منها بما يعزّز من قطاع السياحة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية السياحية 2022-2025 الرامية إلى استقبال المزيد من الزوّار الدوليين سنوياً وفق بيان وصل أريبيان بزنس 2025.

وفيما يخص الأسواق الرئيسة حافظت الهند على مركزها الأول ضمن الأسواق العشرة الرئيسة الأولى المصدرة للزوار إلى دبي، بأكثر من مليوني زائر خلال عام 2018.

وجاءت تلك النتائج مدعومة بمجموعة من العوامل، خصوصاً تعزيز التعاون المشترك مع شركاء القطاع في الهند ووسائل الإعلام المحلية والحملات الترويجية المخصصة، ومن بينها إطلاق الفيلم الترويجي "كن ضيفي" الذي حصد العديد من الجوائز العالمية المرموقة؛ وهو من بطولة نجم بوليوود العالمي شاروخان. بالإضافة إلى الحملات الموسمية التي استهدفت شرائح محددة من الجمهور من كافة أرجاء الهند.

وجاءت المملكة في المركز الثاني على قائمة الأسواق العشرة الرئيسة، وحافظت على موقعها المتقدم ضمن الأسواق الخليجية بعدد زوار بلغ 1,6 مليون زائر، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ولقد ساهمت إقامة وتنظيم بعض الفعاليات والأنشطة والعروض التي تزامنت مع مناسبات خاصة.

وجاءت في المركز الثالث: المملكة المتحدة بحوالي 1,2 مليون زائر في عام 2018.