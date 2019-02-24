، جدة.. توقيع اتفاقية تصميم وإنشاء وتشغيل محطة الفحص الدوري للسيارات بعسفان ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتحل بديلاً عن القديمة الواقعة في حي النزهة

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه، الأمير بدر بن سلطان، ومحافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد، توقيع اتفاقية تصميم وإنشاء وتشغيل محطة الفحص الدوري للسيارات في موقعها الجديد بجدة، لتحل بديلاً عن المحطة القديمة الواقعة في حي النزهة.

وتنص الاتفاقية على أن تتضمن المحطة الواقعة على مساحة 15 ألف م2، خمسة مسارات ضمن نطاق مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات بصناعية عسفان الواقعة شمال شرق جدة، وستكون جاهزة لتقديم الخدمة خلال 18 شهراً.

وتأتي الاتفاقية استكمالاً للمشروع الذي وجه أمير منطقة مكة المكرمة بتنفيذه في عسفان، ليكون بديلاً للصناعية الواقعة في حي النزهة، والتي تم إغلاقها قبل نحو عامين بالتزامن مع قرب افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، تماشياً مع خطط تطوير الواجهة الجنوبية للمطار.

وتضم صناعية عسفان الواقعة على مساحة 5 ملايين متر مربع، 2400 ورشة متعددة التخصصات، بين ورش للسيارات وأخرى للديكور، ومراكز بيع قطع غيار ومستودعات وغيرها من الأنشطة المهنية ومراكز الخدمات، إضافةً إلى مواقف السيارات التي خصص لها 50% من مساحة المشروع.

ويجري العمل في المشروع على مرحلتين، الأولى تضم 936 ورشة، في حين تضم الثانية 1300 ورشة، وسيتم ربط جميع الخدمات في المدينة الصناعية بنظام إلكتروني، يشمل شاشات تحكم ونظام مراقبة وأمن وسلامة بهدف تطوير الخدمات.