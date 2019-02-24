، محاولة خطف طائرة كانت متجهة من بنجلاديش إلى دبي.. وإجلاء جميع ركابها ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفذت هبوطاً اضطرارياً في مطار مدينة شيتاغونج

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأنه تم إجلاء 142 راكباً كانوا على متن طائرة كانت متوجهة من بنجلاديش، إلى مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تعرضت لمحاولة خطف، قبل أن تنفذ هبوطاً اضطرارياً.

وأوضحت: الطائرة تابعة لخطوط بيمان بنجلاديش الجوية، وكانت في رحلة من العاصمة داكا إلى دبي، قبل أن تنفذ هبوطاً اضطرارياً في مطار شاه أمانات الدولي فى مدينة شيتاغونج.

وقالت إن راكباً مسلحاً بمسدس حاول اقتحام كابينة الطائرة البنجالية التي كانت متوجهة إلى دبي، فيما تم إجلاء الركاب بسلام من على متن الطائرة.