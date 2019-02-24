مبتعث سعودي يروي تجربته في تعلم اللغة الصينية.. وينصح بالعيش في تلك المدن لتعلمها سريعاً

نصح مبتعث سعودي في الصين، الراغبين في تعلم اللغة الصينية بالتوجه إلى مدن بكين وشنغهاي ودالين وجينجياكو، والابتعاد عن المدن الصناعية؛ لأنها غير مناسبة لذلك.

وقال الطالب بالسنة الرابعة في الطب بجامعة “خيبيه نورث” بمدينة جينجايكو معاذ البشر، إن تكلفة الدراسة في الصين بسيطة جداً؛ حيث تصل تكلفة دراسة سنة للغة الصينية 10 آلاف ريال شاملةً السكن والمعيشة.

وأضاف البشر وفقاً لـ”العربية نت”، أن أسرار اللغة الصينية بسيطة وتكمن في حفظ الكاركتر والممارسة والتحدث، مشيراً إلى أن مواطني الصين يتجاوبون بصورة كبيرة مع الأجانب الذين يتحدثون اللغة الصينية.

ولفت إلى أنه تمكن من خلال دراسته بالصين في تحدث وكتابة اللغة والحصول على دبلوم في اللغة الصينية، لافتاً إلى أنها لغة سهلة في التعلم والحفظ كما أنها أقرب للغة العربية في النطق.

يذكر أن المملكة والصين قد اتفقتا خلال زيارة ولي العهد إلى بكين على وضع خطة لإدراج اللغة الصينية في جميع مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي بالمملكة.