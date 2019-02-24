قرقاش مبارِكاً للأميرة ريما: موقع مهم وفي مرحلة حساسة

هنّأ وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش، الأميرة ريما بنت بندر، بمناسبة تعيينها سفيرة للمملكة العربية السعودية في أمريكا، وتمنى لها التوفيق في خدمة وطنها وقيادتها.
وقال قرقاش في تغريدات على حسابه الرسمي اليوم الأحد عبر “تويتر”: “نبارك للأميرة ريما بنت بندر تعيينها سفيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية، موقع مهم وفي أهم عواصم العالم وفي مرحلة حساسة.. تمنياتنا للسفيرة بالتوفيق في خدمة قيادتها ووطنها”.
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