السعودية تعلن احصائية الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا"

أعلن مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي، من بينها حالة وفاة واحدة بوادي الدواسر لسيدة تبلغ من العمر 35 عاماً.

وقال المركز إنه تم تسجيل تلك الحالات خلال الفترة من 17- 23 فبراير الجاري، 9 منها في مدينة وادي الدواسر، وحالة إصابة واحدة في كل من مدن مكة المكرمة، وجدة، وبريدة، وعفيف، مبيناً أنه تم شفاء إحدى الحالات وهي سيدة ثمانينية بوادي الدواسر.

وأضاف أن 7 حالات لا تزال منومة بالمستشفى، بينما هناك 4 حالات في العزل المنزلي، مشيراً إلى أن بعض الحالات حدثت بسبب مخالطة للإبل والمخالطة المنزلية، والبعض الآخر مكتسبة في منشأة صحية. وفق "المستهلك"