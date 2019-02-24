استمرار فصل الخدمات عن 106 عقارات بحي النكاسة بمكة المكرمة

واصلت إمارة منطقة مكة المكرمة أعمال إزالة عقارات حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة، ضمن المرحلة الأولى من بين 12 مرحلة سيتم تنفيذها وفق الخطط المعدة لتطوير المنطقة.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على «تويتر» صورًا علّق عليها بقوله: «استمرار فصل الخدمات عن 106 عقارات، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة».

وحسب هيئة تطوير المنطقة، فإن أعمال التطوير تسير وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك، وصولًا إلى إعادة تأهيل طبوغرافيا المنطقة، وتوفير كل الخدمات المتكاملة التي تخدم ضيوف الرحمن وقاصدي مكة المكرمة.

وأضافت هيئة تطوير المنطقة، في بيان لها، أن تطوير حي النكاسة والأحياء العشوائية الأخرى، مرّ بمراحل تخللتها دراسات وورش عمل أخذت في الاعتبار عددًا من الأمور، جاء في مقدمتها مراعاة سكان تلك الأحياء، والطبيعة الجغرافية للمكان بجانب النواحي الخدمية.

وتهدف مشاريع التطوير إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية على أساس التكاملية والترابط المبني على أسس وخطط شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية، مثل التشكيل العمراني والإسكان، وشبكات المواصلات، والمرافق، والخدمات العامة المتنوعة، كما يهدف التطوير إلى تحسين الصورة البصرية بالعاصمة المقدسة، لتكون جميع المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية، وفق هوية مكية ثابتة وموحدة، تراعي طبيعة مكة وجغرافيتها من ناحية الشكل العامّ وطابع البناء.

وكانت الجهات المختصة قد بدأت في 10 يناير الماضي، إزالة 102 عقار بحي النكاسة؛ ضمن المرحلة الأولى لتطويره، وعقب فصل الخدمات عنها.

وكان وكيل إمارة منطقة مكة الرئيس التنفيذي لهيئة التطوير الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح؛ قد أوضح في وقت سابق، أن أعمال الإزالة في الكدوة والنكاسة، تمثل البداية الفعلية لتطوير الأحياء العشوائية.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة التطوير، إلى أن المشروع أخذ في الاعتبار طرح كل الخيارات أمام سكان الحيين، وشملت التعويض المالي، أو توفير السكن البديل، أو المساهمة فيه، بينما ستتولى هيئة تطوير المنطقة مع أمانة العاصمة المقدسة الإشراف على المشروع.

يذكر أن مشروع تطوير الحي يهدف عبر مراحله الـ12 إلى إنشاء عديد من الاستعمالات الترفيهية والتجارية والسكنية، بالإضافة إلى الحدائق.