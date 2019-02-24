السعودية اليوم / نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:10ت م

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الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسبعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:10ت م0013

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