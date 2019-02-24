شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان : سأكون سيفاً لسيّدي وليّ العهد والان نبدء بالتفاصيل

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وذلك بعد تعيينه نائباً لوزير الدفاع .

وذكر سموّه في تغريدة له عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها "يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتعييني نائباً لوزير الدفاع. وأسأل الله العون في خدمة ديني ووطني".

وأضاف سموّه "ها نحن نعود لميدان العز والشرف وإن شاء الله أكون سيفاً لسمو سيدي وزير الدفاع في وجه كل معتدي على وطننا الغالي. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني في تحقيق رؤية القيادة لخدمة رجالاً عرفتهم مخلصين لدينهم ووطنهم".