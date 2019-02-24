شكرا لقرائتكم الملك سلمان في مصر.. تعرف على القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تنطلق في شرم الشيخ بمصر، القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها، بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومن المقرر أن تناقش القمة عدداً من الملفات، أبرزها قضايا المنطقة ومنها القضية الفلسطينية والأزمة اليمنية، وكذلك سبل مكافحة الإرهاب والمليشيات المسلحة المدعومة من دول خارجية.

كما تناقش القمة تعزيز التعاون الاقتصادي بالأخص مجالي البنية التحتية والطاقة المتجددة، ودعم التفاهم والتعاون بين العالم العربي وأوروبا.



مختارات 3 أوامر أصدرها الأمير محمد بن سلمان باسم الملك تُسجل في تاريخ السعودية



ضاحي خلفان: الأمير محمد بن سلمان يبني جسورًا.. وتنظيم الحمدين مقهورًا مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.