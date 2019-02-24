شكرا لقرائتكم الصحة تزيد معاناة مريضة: التخصصي لا يتبعنا.. وشقيقتها تكشف لـ”المواطن” التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 – عبدالله الهويدي

معاناة مستمرة تعيشها سمر العرجي التي ترقد في مستشفى الملك فهد الجامعي، بعد أن تم نقلها من مستشفى الخبر التعليمي، حيث تعاني من مرض نادر كما شخصه الأطباء؛ وهو ورم خارج من القلب وممتد إلى الرئتين، وتم اكتشاف المرض قبل أسبوعين؛ بعدما أصيبت بعمى مؤقت لمدة ساعة.

وقالت سحر العرجي أخت المريضة في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن أختها سمر تحتاج لعملية جراحية لإزالة الورم، ولا يتحقق ذلك إلا بوجود طاقم طبي متكامل يضم تخصص جراحة القلب، والأورام، والعلاج الإشعاعي، وجراحة الصدر، وزراعة الأعضاء، وهذه الإمكانيات لا تتوفر إلا في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، أو خارج البلاد.

وتابعت سحر أنهم أرسلوا تقارير المريضة لمستشفى التخصصي لقبولها بصفة عاجلة، ولكن تم رفضها من قبل تخصص الأشعة؛ وطلبوا عينة للمريضة، علمًا أنه موضح في التقرير عن عدم قدرة المستشفى التي ترقد فيه من أخذ عينة؛ نظرًا لصعوبة الحالة، ولعدم توفر بعض التخصصات التي تحتاجها المريضة.

كما تم رفضها أيضًا من تخصص جراحة القلب؛ بسبب أن الورم من المستحيل أن يكون من القلب، رغم أن التقرير أشار إلى ذلك والحالة المرضية التي تعاني منها سمر هي حالة نادرة.

وأشارت سحر خلال تصريحاتها إلى “متابعات الخليج 365” إلى أن حالة المريضة في تدهور مستمر، وهي الآن في حالة وعي ولا تستطيع التنفس، وتم إعطاؤها أوكسجين على مدار 24 ساعة.

وتابعت أن وزارة الصحة تجاوبت معها خلال ساعة، وبعد ذلك قالوا: إن مستشفى التخصصي بالرياض لا يتبع للوزارة ولا نستطيع إجباره على قبول الحالة!

من جانبه، رفع ذوو سمر مناشدتهم للنظر في حالة الابنة سمر، ونقلها لمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض أو إلى خارج المملكة.

يشار إلى أن سمر ابنة الـ27 ربيعًا؛ لديها ابنة عمرها خمس سنوات، وطفل آخر عمره سنة واحدة، وتفاعل المغردون مع حالتها عبر وسم “مريضة الخبر تناشدكم العلاج”.



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