الصين.. تنين الشرق الأقوى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لا يهرول التنين الصيني عبثا، فالاقتصاد ينمو بصورة مستقرة وسليمة، إذ بلغ معدل نموه السنوي أكثر من 9%، حيث تمكن من تحقيق نمو مطرد واستطاع التحول من المركزية المحلية ليصبح أكثر انفتاحا على العالم ويعتمد على التجارة الدولية.

باتت الدولة الأكثر سكانا في العالم - يقطنها أكثر من 1.338 مليار نسمة - ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد اقتصاد الولايات المتحدة، وشهدت نموا سريعا منذ قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949، خاصة منذ بدء تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على الخارج عام 1978، استنادا على حضارة عريقة تعد واحدة من أقدم الثقافات في العالم.

القوة العسكرية الثالثة عالميا

تطورت الصين في المجال العسكري بقوة حتى إنها تطورت لدرجة صناعة وتطوير الأسلحة، وتعد الصين في المركز الثالث في القوة العسكرية، وعدد من يصلحون لأداء الخدمة العسكرية في الصين 619 مليون نسمة، وعدد من يصلون إلى سن التجنيد سنويا 19.5 مليون نسمة، وذكر موقع global fire power إحصاءات سريعة مثل:

تعداد الجنود العاملين في الجيش الصيني 2.2 مليون جندي، إضافة إلى 1.4 مليون في قوات الاحتياط.

يتجاوز حجم ميزانية الدفاع 161 مليار دولار أمريكي.

يمتلك الجيش الصيني 2955 طائرة حربية، بينها 1271 مقاتلة وطائرة اعتراضية و1385 طائرة هجومية، و352 طائرة تدريب.

يصل عدد المروحيات في الجيش الصيني إلى 912 مروحية، بينها 206 مروحيات هجومية، ويوجد في الصين 507 مطارات عسكرية.

تتكون قوة الدبابات في الجيش الصيني من 6457 دبابة، إضافة إلى 4788 مدرعة و1710 مدافع ذاتية الحركة، إضافة إلى 6200 مدفع ميداني و1770 راجمة صواريخ متعددة.

يصل عدد سفن الأسطول الحربي الصيني إلى 714 سفينة حربية، منها حاملة طائرات واحدة، و68 غواصة و51 فرقاطة، و35 مدرعة و35 كورفيت، إضافة إلى 220 سفينة دورية، و31 كاسحة ألغام.

يوجد في الصين أسطول تجاري قوته 2030 سفينة تجارية و15 ميناء من الموانئ الكبرى.

النمو والازدهار الاقتصادي

شهدت الصين نموا اقتصاديا سريعا، خاصة مع بدء تطبيق سياسة الإصلاح، والانفتاح على الخارج، بعدما أقرت الحكومة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، وسمحت بالاستثمار الأجنبي في عدد من المناطق الاقتصادية قرب المدن الساحلية، مما أسهم في اندماج الاقتصاد الصيني في منظومة الاقتصاد العالمي بفضل نظام اقتصاد السوق الاشتراكي، والذي جمع بين النهج الاشتراكي والانفتاح على الاقتصاد الرأسمالي.

أكبر مصدر في العالم

في عام 2017 صدرت الصين 2.41 تريليون دولار، مما يجعلها أكبر مصدر في العالم، وخلال السنوات الخمس الماضية زادت صادرات الصين بمعدل سنوي قدره 2.5%، من 2.12 تريليون دولار في عام 2012 إلى 2.41 تريليون دولار في عام 2017. وتعد أكبر الصادرات أجهزة البث التي تمثل 9.6% من إجمالي صادرات الصين، تليها أجهزة الكمبيوتر التي تمثل 6.08 %.

الثانية دوليا في الواردات

في عام 2017 استوردت الصين 1.54 تريليون دولار، مما يجعلها ثاني أكبر مستورد في العالم، وخلال السنوات الخمس الماضية ازدادت واردات الصين بمعدل سنوي قدره 1.3 %، من 1.42 تريليون دولار عام 2012 إلى 1.54 تريليون دولار عام 2017. وتصدر الصين الدوائر المتكاملة التي تمثل 13.5 % من إجمالي واردات الصين، يليها النفط الخام، والتي تمثل 9.4 %.

3000 جامعة

يرجع تاريخ التعليم العالي الصيني الحديث إلى ما قبل 100 سنة، وينقسم التعليم العالي في الصين إلى التعليم الاختصاصي «المهني» والتعليم النظامي العادي والتعليم لطلاب الماجستير والتعليم لطلاب الدكتوراه.

حصل في الصين نمو كبير في التعليم، ووصل مجموع الجامعات الصينية لنحو 3000 جامعة، منها 1300 جامعة حكومية، كما توجد أنواع عدة من الجامعات، منها جامعات عادية ومدارس مهنية على مستوى عال.

بدأت الصين تطوير أسلحة نووية خاصة بها، وجربت أول سلاح نووي بنجاح عام 1964 في لوب نور، بينما كان إطلاق برنامج القمر الصناعي نتيجة طبيعية لهذا الأمر، والذي بلغ ذروته عام 1970 مع إطلاق «دونغ فانغ هونغ» الأول، أول قمر صناعي صيني. وهذا ما جعل من جمهورية الصين الشعبية خامس أمة تطلق قمرا صناعيا بشكل مستقل، وتتميز الصين في هذا المجال بـ:

أسلحة نووية وبرامج تقنية

تمتلك الصين ثاني أكبر ميزانية للبحوث والتنمية في العالم

يوجد في الصين نحو 926,000 من الباحثين تسبقها فقط الولايات المتحدة بنحو 1.3 مليون

أبحاث الخلايا الجذعية والعلاج الجيني التي يراها البعض في العالم الغربي محط جدل، إلا أنها تواجه الحد الأدنى من العقبات في الصين

تعمل الصين حاليا على تطوير برامجها الالكترونية وأنصاف النواقل وصناعات الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية

تواصل الحكومة الصينية التركيز الشديد على البحث والتطوير من خلال خلق مزيد من الوعي العام للإبداع والابتكار وإصلاح النظم المالية والضريبية لتشجيع النمو في الصناعات المتطورة

أبرز صادرات التنين

- الأجهزة 1.17 تريليون دولار49%

- الأنسجة 239 مليار دولار9.9%

- معادن 171 مليار دولار7.1%

- منتجات كيميائية

118 مليار دولار4.9%

- البلاستيك والمطاط

96.3 مليار دولار4.0%

- الأدوات 77.2 مليار دولار 3.2%

- أحجار وزجاج 40.8 مليار دولار1.7%

- أغطية رأس وأحذية

63.4 مليار دولار 2.6%

أبرز واردات الصين

- الأجهزة 469 مليار دولار30%

- منتجات معدنية 333 مليار دولار22%

- منتجات كيميائية 114 مليار دولار7.4%

- وسائل نقل 105 مليارات دولار6.8%

- أدوات 89.4 مليار دولار5.8%

- معادن 87.3 مليار دولار5.7%

- بلاستيك ومطاط 80 مليار دولار5.2%

- معادن نفيسة 48.6 مليار دولار 3.2%