شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض، شرم الشيخ)

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى شرم الشيخ أمس (السبت)، في زيارة رسمية لمصر تلبية للدعوة الموجهة له من أخيه رئيس مصر عبدالفتاح السيسي، كما سيرأس خادم الحرمين الشريفين وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين في مطار شرم الشيخ الدولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بعد ذلك، صافح الرئيس المصري الأمراء والوزراء والوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين.

كما صافح الملك مستقبليه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، وكبار مسؤولي السفارة السعودية.

عقب ذلك، توجه خادم الحرمين الشريفين، والرئيس عبدالفتاح السيسي إلى صالون الاستقبال بالمطار.

وبعد استراحة قصيرة، توجه خادم الحرمين الشريفين في موكب رسمي إلى المقر المعد لإقامته.

وأوضح الديوان الملكي، في بيان له أمس، أنه سيتم خلال القمة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين، في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي لدى مغادرته الرياض، عدد من الأمراء والعلماء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

كما كان في وداعه عند باب الطائرة، كل من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين كل من الأمراء خالد بن فهد بن خالد، ومنصور بن سعود بن عبدالعزيز، ومحمد بن فهد بن عبدالعزيز، وسعود بن فهد بن عبدالعزيز، وطلال بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وسطام بن سعود بن عبدالعزيز، وفيصل بن سعود بن محمد، وخالد بن تركي بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، وسعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وعبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وراكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معية خادم الحرمين الشريفين، كل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.