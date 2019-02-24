خادم الحرمين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أناب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد الأمير أناب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، خلال فترة غيابه عن المملكة. وصدر أمس أمر ملكي نص على ما يلي: «نحن سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، بناءً على المادة (السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /‏ 90) بتاريخ 27/‏ 8/‏ 1412، ونظراً لعزمنا على السفر خارج المملكة يوم السبت 18 شهر جمادى الآخرة عام 1440، حسب تقويم أم القرى، الموافق 23 من شهر فبراير عام 2019، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة».



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