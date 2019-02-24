شكرا لقرائتكم خبر عن «ولي العهد في بكين» تتصدر أولى صفحات الصحف الصينية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ترجمة: حسن باسويد (جدة)

تصدرت أخبار زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بكين الصفحات الأولى للصحف الصينية، وأبرزت الصحف صور ولي العهد خلال لقاءاته وزياراته لمختلف المناطق الأثرية في الصين، منوهة في الوقت نفسه بتطور العلاقات السعودية الصينية.

وأشارت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينق بوست» إلى حديث الرئيس الصيني «شي جين بينغ» خلال لقائه ولي العهد في قاعة الشعب الكبرى في بكين حيث قال «الصين صديق جيد وشريك للسعودية».

وأضافت الصحيفة أن ولي العهد أكد دعم السعودية «مبادرة الحزام والطريق» الصينية وتحترم جهود بكين لمكافحة الإرهاب.

وأشارت وسائل إعلام صينية إلى الاتفاقيات الموقعة للتعاون الاقتصادي بين البلدين بقيمة 28 مليار دولار.

أما صحيفة «زينهوا» فقد ركزت على اجتماع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني «هان تشنغ» يوم الجمعة الماضي، مع ولي العهد، ومشاركته في رئاسة اجتماع الجنة المشتركة رفيعة المستوى في بكين. ونوهت الصحيفة إلى تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن السعودية تولي أهمية كبيرة لشراكتها الإستراتيجية مع الصين، وتدعم جهود الصين لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

من جهتها، أبرزت صحيفة «قلوبال تايم» لقاء ولي العهد مع الرئيس الصيني، والأحاديث التي دارت بين القائدين عن قوة العلاقات بين المملكة والصين. وأشارت إلى أن الرئيس الصيني أبلغ ولي العهد نقل تحياته الودية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونقلت عن الرئيس الصيني قوله إن «الصين تعتبر السعودية صديقا وشريكا جيدا، وأن الصين على استعداد دائم للمشاركة مع المملكة للعمل على فتح أفق جديد للصداقة الثنائية والعلاقة الإستراتيجية بين البلدين».

ولفتت الصحيفة إلى أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين والمملكة، شكلت نمطاً جديداً في السنوات الأخيرة، حيث تم تطوير العلاقة بطريقة شاملة على مستويات متعددة وفي مجموعة متنوعة من المجالات.