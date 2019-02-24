شكرا لقرائتكم خبر عن كتابة الأسماء بـ«google».. أول الغيث لـ«الصينية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيصل الرويشد (المدينة المنورة)

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية مقررا دراسيا في جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات، استعان عدد من السعوديين بتطبيقات الترجمة، ومن أشهرها «google»، بهدف معرفة أسمائهم باللغة الصينية، إضافة لكتابة عدد من العبارات.

وجذبت اللغة الصينية الآلاف الذين تناقلوا الكثير من العبارات والجمل والأسماء التي وجدت التفاعل السريع في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي فُسر بأنه يعكس قابلية تعلم لغات أخرى، وهذا ما استجابت له جامعات ومعاهد خاصة عدة بإدراج دورات تمهيدية لتعلم اللغة الصينية للراغبين.