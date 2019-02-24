شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: حراسات أمنية لـ «يلملم» وإمام ومؤذن لـ «الجحفة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتأمين حراسات أمنية لميقات يلملم وإعداد دراسة عاجلة لتزويده بالمراكز الخدمية من المطاعم والأسواق وتأجيرها بسعر رمزي على المواطنين، ومتابعة أعمال شركة الصيانة للتأكد من تنفيذها وفقاً للمطلوب، وتعيين عدد من الدعاة وإمام ومؤذن لجامع ميقات الجحفة والبدء بصيانة فورية للمرافق التابعة له وسفلتة الممرات والشوارع المحيطة بحرم الميقات، للتيسير على ضيوف الرحمن الذين يمرون على هذا الميقات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة.

وشدد على أهمية الرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين؛ ليتمكنوا من تأدية المناسك بكل يسر وسهولة، في ظل التوجيهات الكريمة بزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين لهذا العام وفق منطلقات رؤية 2030.

جاء ذلك إثر تفقده ميقاتي يلملم والجحفة جنوب وشمال منطقة مكة المكرمة في إطار جولته على مرافق وقطاعات الوزارة المختلفة.

واستهل الجولة بالوقوف على ميقات يلملم، إذ تجول في الموقع والمرافق التابعة له، واستمع لشرح موجز من قبل مهندسي الفرع، عن المراحل التطويرية، وأبرز ما تم بهذا الصدد، كما التقى بعض المعتمرين وتبادل معهم الأحاديث حول مستوى الخدمات المقدمة، عقب ذلك تجول بميقات الجحفة واطلع على المرافق الخدمية والجامع، واستمع لشرح موجز عن حاجة الميقات للمشاريع التطويرية رافقه خلال الزيارة التفقدية المدير العام للمشاريع والصيانة بالوزارة المهندس أسامة بن حمد الجفال، والمدير العام للشؤون المالية خالد الدخيل، والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، وعدد من المهندسين بفرع الوزارة بمكة المكرمة.

من جهة ثانية، شدد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على أهمية متابعة المشاريع وتكثيف الجولات الرقابية والتأكد من سير الأعمال لضمان إنجازها بأسرع وقت وبجودة عالية بما يضمن اكتمال خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم العمرة؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مؤكداً أن الوزارة كغيرها من الجهات الحكومية الأخرى تتحمل رسالة ومسؤولية عظيمة تجاه المواطنين من جهة ومن يفد إلى بلادنا من العمّار والزوار والحجاج من جهة أخرى، مشيداً بتعاون الأجهزة الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها إمارة منطقة مكة المكرمة في إنجاح أعمال الوزارة في موسم العمرة والحج.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بمحافظة جدة أمس، المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، وعددا من المسؤولين والمستشارين ومهندسي المشاريع بالفرع، في إطار زيارته الحالية للوقوف على مشاريع الوزارة بالمنطقة والمواقيت التي تخدم ضيوف الرحمن.

واستمع الدكتور آل الشيخ، خلال اللقاء لمداخلات مسؤولي فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الذين بدورهم أكدوا أن زيارته والوقوف على مشاريع الوزارة في المواقيت والمساجد التابعة لها سيكون لها دور كبير وبارز في إنجازها بالصورة اللائقة وفي ما يحقق التطلعات ويواكب رؤية «2030» في خدمة أكثر عدد من المعتمرين والحجاج.