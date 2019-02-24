سحب منتجي حليب أطفال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء ثلاث تشغيلات من منتجين غذائيين للأطفال للعلامة التجارية (BLEMIL PLUS)، بسبب احتمال تلوثهما ببكتيريا سالمونيلا بونا (Salmonella Poona). وذكرت الهيئة في بيان أمس أن قسم الإنذار السريع وإدارة البلاغات في الهيئة تلقى إشعارا صادرا من نظام الإنذار السريع الأوروبي للغذاء والأعلاف (RASFF)، يتضمن قائمة بثلاث تشغيلات لمنتجين غذائيين للأطفال وردا للمملكة، بسبب احتمال تلوثهما ببكتيريا «Salmonella Poona» التي قد تشكل ضررا على صحة الأطفال.



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