السعودية اليوم / مقتل ثلاثة عسكريين من قوات حفظ السلام الدولية في مالي



باماكو 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

قتل ثلاثة جنود من القوات الغينية المشاركة ضمن بعثة حفظ السلام الدولية بجنوب مالي في هجوم نفذه مسلحون مجهولون.

وأفادت بعثة حفظ السلام الدولية في مالي بأن أفراد حفظ السلام كانوا يستقلون سيارة في طريقهم إلى غينيا وتم إيقافهم على بعد 44 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة باماكو يوم الجمعة.

// انتهى //

04:22ت م

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باماكو 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسقتل ثلاثة جنود من القوات الغينية المشاركة ضمن بعثة حفظ السلام الدولية بجنوب مالي في هجوم نفذه مسلحون مجهولون.وأفادت بعثة حفظ السلام الدولية في مالي بأن أفراد حفظ السلام كانوا يستقلون سيارة في طريقهم إلى غينيا وتم إيقافهم على بعد 44 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة باماكو يوم الجمعة.// انتهى //04:22ت م0185

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