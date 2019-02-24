شكرا لقرائتكم خبر عن يتناول العلاقات الأخوية مع رئيس مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء أمس في مقر إقامته بشرم الشيخ، رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية د. علي عبدالعال.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.