شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أحمد بن فهد يستقبل رئيس وأعضاء الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة، رئيس فرع الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز المحبوب وعددا من منسوبي الجمعية.

واستعرض سموه منجزات الجمعية خلال 2018، وخطتها للعام 2019.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ضرورة التركيز على مخرجات الأعمال المقدمة من الجمعية وأن يجد الناس أثرها في أعمالهم وحياتهم، كما أكد سموه على ضرورة الاهتمام بالتوعية والتثقيف واستثمار الإعلام وأدواته بشكل أوسع لتحقيق أهداف الجمعية.

من جانبه قدم المحبوب شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية -يحفظه الله- على اهتمامه ومتابعته المستمرة لأعمال وبرامج الجمعية، مؤكدا أن الجمعية تسير بخططها وفق رؤية قيادتنا 2030 وتسعى لتطبيق ونشر ثقافة الجودة في كافة الجهات التي تقدم خدماتها للمستفيدين.