شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض مجالات التعاون مع رئيس الوزراء المصري والان نبدء بالتفاصيل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء أمس في مقر إقامته بشرم الشيخ، دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية د. مصطفى مدبولي، الذي رحب بخادم الحرمين الشريفين في بلده الثاني مصر.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وفرص تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

كما حضره من الجانب المصري المستشار الإعلامي بمجلس الوزراء هاني يونس، والمتحدث الرسمي بمجلس الوزراء نادر السعد.