شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية مصرية تؤكد على إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن والان نبدء بالتفاصيل

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، مساء أمس في شرم الشيخ، اجتماعاً ثنائياً جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

عقب ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأكدا خلالها على أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

كما تم خلال جلسة المباحثات مناقشة آفاق التعاون الثنائي بين المملكة ومصر في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

حضر جلسة المباحثات وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

كما حضرها من الجانب المصري دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية مصطفى شريف، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د. هالة صدقي، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي.